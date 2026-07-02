В Симферополе перекрыт температурный рекорд

Рекорд 88-летней давности по абсолютному температурному максимуму перекрыт в Симферополе. Температура воздуха 1 июля составила +35,9 градуса, сообщил Гидрометцентр России.

«1 июля в Симферополе перекрыт абсолютный максимум температуры и составил 35,9 (предыдущий — 33,9 в 1938 г.)», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее Крымский гидрометцентр предупреждал, что с 28 июня по 2 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит плюс 30-35 градусов.

В ближайшие двое суток 2 и 3 июля на полуострове сохранится сухая и аномально-жаркая погода.