У кол-центра Севэнергосбыта новый номер



«С 1 июля 2026 года вы сможете получить всю необходимую информацию по телефону: 8 (800) 733-33-10. Звонки по России бесплатные. Звоните нам с понедельника по субботу с 8.00 до 17.00. Воскресенье — выходной», — сообщается на сайте предприятия.

В неурочное время можно воспользоваться формой обратной связи «Обращение в компанию» на сайте sevenergosbyt.ru или обратиться через соцсети.