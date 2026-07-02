Мошенники предлагают купить бензин без очереди

За сутки двое жителей Севастополя перечислили мошенникам почти 90 тысяч рублей, пытаясь купить дефицитный бензин по предложению соцсетях.

Жертвами аферистов стали мужчина и женщина. Потерпевшие нашли в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже бензина по выгодной цене и перечислили полную предоплату «продавцам».

Так, 33-летняя женщина хотела купить бензин на 5,5 тысяч рублей, но «поставщик» исчез сразу после получения денег. 32-летний мужчина оказался еще более легкомысленным. Он лишился 83 тысяч рублей, пытаясь приобрести бензин с рук.

Полиция Севастополя вновь предупреждает: при покупке любых товаров через интернет, никогда не переводите предоплату неизвестным лицам. Помните, мошенники целенаправленно используют подобные схемы для хищения ваших денег. Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!

Дефицит топлива

В конце мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров. Нормализовать ситуацию власти полуострова обещали в течение июня.

Сейчас бензин в свободную продажу почти не поступает. По 20 литров на машину можно купить в Севастополе на АЗС сети «ТЭС» по специальному QR-коду. Получить его — интернет-лотерея с минимальным количеством выигрышей.

Стоимость литра топлива на официальных АЗС уже перевалила за 200 руб./л. У перекупщиков цена в два раза выше.