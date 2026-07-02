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Контролировать управляющие компаний будут по- другому

Щербакова Евгения

Порядок проведения профилактических визитов в управляющие компании (УК) частного и государственного сектора привели в соответствие с федеральным законодательством.

Основные изменения в постановлении, принятом 30 июня на заседании правительства, касаются периодичности проведения обязательных профилактических визитов. Перечень объектов контроля, отнесенных к категории значительного, среднего или умеренного риска, определяется теперь правительством РФ, в связи с чем исключается установление прежней периодичности проверки.

Еще одно вводимое новшество – профилактические контрольные и надзорные мероприятия будут вноситься и подписываться непосредственно государственной федеральной информационной системой «Единый реестр контрольных и надзорных мероприятий». Такая же возможность обеспечивается с использованием мобильного приложения «Инспектор».

Правда на федеральном уровне точное количество профилактических визитов пока не установлено На сегодня еще будет дополнительное разъяснение со стороны разработчика.

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