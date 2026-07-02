Блестяще выступил на всероссийских соревнованиях

Севастопольцу Владиславу Бебневу не было равных на Первенстве России по практической стрельбе из пневматического пистолета.

Соревнования проходили в подмосковных Люберцах. Более 450 стрелков из разных уголков страны в возрасте от 11 до 20 лет состязались в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический».

Спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Владислав Бебнев подтвердил высокий профессионализм и звание Мастера спорта России международного класса. Ему не было равных в открытом классе среди юниоров и в юниорском дуэльном зачете.

Прекрасное выступление позволило севастопольцу возглавить комбинированный зачет среди всех участников матча.

Среди юниорок в открытом классе достойный результат показала Елизавета Улитина, войдя в десятку лучших стрелков.

Спортсмены тренируются на базе севастопольского спортивно-стрелкового клуба «Альфа-Выстрел».