Три образовательных учреждения переименовали

30 июня на заседании правительства Севастополя переименовали три городских учебных заведения.

Общеобразовательной школе №36 присвоили имя участника СВО Алексея Куликова, он учился в этой школе.

Средняя общеобразовательная школа №48 теперь официально будет носить имя Юрия Лужкова. Об этом попросили представители родительской общественности.

ГБОУ дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания» переименовывали в ГБОУ дополнительного образования города Севастополя «Центр внешкольной работы «Патриот». Это связано в необходимостью смены типа учреждения, что влечет за собой иной расчет педстажа преподавателей и другой расчет пенсионных выплат.