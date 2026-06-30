Почти каждый четвертый выпускник — медалист

Такие данные привел губернатор Михаил Развожаев, выступая на выпускном вечере в школе №39. По его информации, общее количество медалистов в этом году — 469, из них 312 — золотые и 157 — серебряные.

Для сравнения, в 2025 году в Севастополе 2396 ребят окончили 11 классов и завершили обучение в средней школе. Из их числа 389 выпускников закончили курс обучения с медалью «За особые успехи в учении»: 233 выпускника удостоены золотых медалей, еще 156 — серебряных.