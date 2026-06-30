Лесной пожар продолжают тушить

Лесные пожары, возникшие в результате падения обломков БПЛА, вторые сутки тушат силами 248 человек и 58 единицами техники. Такая информация прозвучала 30 июня на заседании правительства Севастополя.

По словам замгубернатора Максима Ковалева, всего после падения обломков БПЛА возникло несколько пожаров. Два из них сейчас локализованы, не локализованным остается пожар на площади около 17 гектаров — от села Черноречье до села Родное.

— Ситуацию стабилизируем. Работали всю ночь в круглосуточном режиме. Привлечены крымские и севастопольские МЧС, ГУПС «Водоканал», подведомственные учреждения Министерства обороны, сотрудники лесхоза. Дополнительно привлекали волонтеров и сотрудников ГБУ «Севавтодор» и «Парки и скверы», — доложил М.Ковалев.

По уточненным данным главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, общая площадь возгорания составила около 28 гектаров, что довольно масштабно по сравнению с предыдущими годами.

— Перехода на населенные пункты не допущено, работы продолжаются, по завершению будем лес восстанавливать. Все необходимые ресурсы для тушения пожара имеются. Работаем слаженно, — отчиталась Ю.Гаврилова.

На том же заседании правительства города принято постановление о введении противопожарного режима и дополнительных требований пожарной безопасности на территории Севастополя.

— По данным метеорологического прогноза, на территории Севастополя установлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Предлагается ввести с 1 июля особый противопожарный режим на территории всего города Севастополя, включая дополнительные ограничительные меры и требования по пожарной безопасности, — представил проект постановления директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Он анонсировал введение с 1 июля 2026 года запрета на посещение лесов на транспорте и пешком сроком на 21 день, с последующей пролонгацией в зависимости от класса пожарной опасности.

Налёты и пожары

По данным правительства Севастополя на утро 29 июня, за сутки над городом было сбито 29 БПЛА. Из-за падения частей от сбитых БПЛА произошло несколько возгораний: за Черноречьем загорелась хвойная подстилка после падения обломков от сбитого БПЛА. Пожар повышенной сложности на площади 8 га, обнаружено 13 очагов.

В районе села Полюшко также из-за падения осколков сбитого БПЛА загорелись виноградники, возгорание на площади 200 кв.м было оперативно ликвидировано.