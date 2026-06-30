Хотят максимально сохранить работу электротранспорта

— Понятно, что это достаточно большое потребление, понятно, что в дневное время придется больше отключать жилой фонд, но у нас это будет по графику. Здесь надо будет ювелирно поработать с графиками отключения, чтобы все-таки мы имели возможность работу троллейбусов сохранять, — обратился к своим заместителям и руководителям департаментов М.Развожаев.

Утром того же дня сообщалось о временной остановке работы электротранспорта, кроме троллейбусов №12, которые будут следовать по маршруту с увеличенным интервалом.

Власти Республики Крым и города Севастополя 26 июня приняли решение о введении регионального режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие аварии на объектах электроэнергетики полуострова. Временные ограничения электроснабжения действуют с 22 июня. Нагрузку на сети снижают для сохранения устойчивой работы всей энергосистемы.