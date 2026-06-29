СевГУ впервые продаст патент на разработку за рубеж

Севастопольский государственный университет начал оформлять авторское свидетельство международного образца на систему экологического мониторинга по заказу одной из частных компаний Китая.

Организация намерена приобрести права на изобретение, чтобы внедрить его в прибрежных регионах своей страны, и уже подписала с вузом предварительное соглашение.

«Завершаем подготовку первого авторского свидетельства для продажи в Китае. Это может стать первой в истории университета продажей зарубежным партнерам интеллектуальной собственности», — рассказал проректор вуза Максим Евстигнеев.

Работа была инициирована в 2022 г в рамках НОЦ «МореАгроБиоТех» и программы «Приоритет-2030». Первый прототип системы был создан в прошлом году, отдельные ее элементы внедрены в департаменте цифрового развития города Севастополя.

Сейчас по запросу китайской стороны систему адаптируют под условия КНР. Предварительно, к началу осени СевГУ получит российское авторское свидетельство и перейдет к оформлению зеркального документа в Китайском патентном ведомстве с последующей продажей

Проректор уточнил, что зарубежным партнером является коммерческая компания из КНР, заключившая в прошлом году предварительное инвестиционное соглашение с университетом на развитие систем экомониторинга. Система позволяет оперативно отслеживать природные и климатические процессы, а также заблаговременно оценивать вероятность их возникновения на локальной территории, что важно для китайских провинций, которые из-за глобальной ситуации с климатом оказались в уязвимом положении перед тайфунами, наводнениями, штормами и другими разрушительными природными явлениями.

Кроме того, разработка позволяет отслеживать состояние окружающей среды с точки зрения загрязнений.

«В основе системы — алгоритм комплексирования данных разнородных станций экологического мониторинга с последующей оценкой рисков возникновения опасных событий с применением искусственного интеллекта. Он позволяет оперативно обрабатывать и систематизировать информацию из источников различных типов: буев, наземных метеодатчиков и так далее. Разработка наших специалистов представляет собой авторский эффективный алгоритм для суммирования и обработки данных», — добавил М.Евстигнеев.