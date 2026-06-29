Получил 100 баллов по ЕГЭ по математике
Выпускник севастопольского лицея-предуниверсария СевГУ Даниил Болотский сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов, сообщила пресс-служба дераптамента образования Севастополя
Этот блестящий результат вполне логичен для Д.Болотского, до этого он стал призером Всероссийской олимпиады по математике, победителем других олимпиад, в том числе Кавказской математической олимпиады и олимпиады по физике и математике «Курчатов».
Свое будущее молодой человек связывает с математикой, он считает, что эта наука развивает критическое мышление и помогает в общение с людьми.
Кроме математики, Д.Болотский увлекается спортом, изучает английский язык, занимается скоростной сборкой кубика Рубика. Его рекорд сборки — 8,91 секунды.
Как выяснилось, юноша также коллекционирует эти самые кубики Рубика.