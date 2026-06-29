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Пятеро севастопольских выпускников сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Щербакова Евгения

Еще пятеро выпускников севастопольских школ добились блестящих результатов, сдав ЕГЭ по физике на максимально возможное количество баллов.

Причем у Максима Сомова — выпускника школы №15 это уже второй экзаменационный рекорд. Он сдал на 100 баллов ЕГЭ и по физике, и по русскому языку. Юноша планирует связать свою профессиональную жизнь с информационной безопасностью, будет поступать в СевГУ.

100 баллов по физике у Михаила Блохина, выпускника филиала Нахимовского военно-морского Ордена Почета училища в Севастополе. Юноша готовится стать офицером. Он призер муниципальных и региональных этапов всероссийской олимпиады школьников по математике, физике и обществознанию. Молодой человек — получатель именной стипендии Клуба военачальников Российской Федерации за успехи в учебе и примерное поведение 2023-2025 годах.

Выпускник Инженерной школы 100-балльник Дмитрий Сериков в будущем видит себя физиком-теоретиком или конструктором. Юноша увлекается музыкой, философией, изучает вопросы космоса и космонавтики.

Марк Худяков, выпускник гимназии №10 увлекается точными науками, он с отличием окончил музыкальную школу по классу фортепиано, занимался шахматами и сборкой кубика Рубика на скорость.

Никита Усачик — выпускник школы №54, призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, призер муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников по математике и физике. Юноша увлекается машинным обучением, играет в волейбол. Планирует заниматься исследованиями в области искусственного интеллекта и разработкой современных интеллектуальных систем.

ЕГЭ по физике выпускники сдавали 11 июня, в день, когда Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспиотников, уточнили в департаменте образования.

По состоянию на 29 июня максимальный балл по ЕГЭ по разным предметам получили уже 15 выпускников 2026 года, а один из выпускников — по двум предметам сразу.

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