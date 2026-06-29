Нужны добровольцы для работ в Панораме

Студентов призывают присоединиться к разбору завалов, образовавшиеся после пожара в здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.».

Нужны крепкие парни

Такую информацию разместил на своей странице ВКонтакте проректор по молодежной политике СевГУ Александр Александров. Стать волонтерами приглашают студентов и преподавателей, с оговоркой, что нужны только мужчины.

Речь идет о выполнении тяжелой работы по разборке конструкций, перемещению демонтированных материалов на тачках. Словом, нужны крепкие ребята, не боящиеся физического труда.

Студенты и преподаватели с прошлой недели без передышки разгребают завалы — по шесть-восемь часов в день! А работы на пожарище, по словам А. Александрова, хватит еще на неделю.

Подать заявку можно по ссылке.

Помогают коллеги

На призыв Музея обороны Севастополя уже откликнулись многие, и не только студенты. К волонтерам присоединились сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический». Они активно включились в работу по расчистке помещений от последствий пожара, помогают разбирать завалы и вывозить обломки и золу.

«Символично, что два главных хранителя истории Севастополя — Панорама и Херсонес — вновь оказались рядом в трудный час. Это единство музейного сообщества, готовность плесом к плечу стоять за наше общее наследие — лучший ответ тем, кто пытается уничтожить нашу память», — такими словами выразил признательность коллегам директор Музей обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Пожар в Панораме

В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здание, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Ликвидировали огонь более 30 часов. Пострадавших и погибших нет, но полотно панорамы, которое было на финальной стадии реставрации, практически полностью уничтожено.