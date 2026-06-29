Можно получить отсрочку или рассрочку по налогам

Бизнес Севастополя столкнулся с чрезвычайной ситуацией в сфере энергетики и топливного дефицита. Одной из мер поддержки бизнеса , позволяющих восстановить платежеспособность и не допустить банкротства, является получение рассрочки или отсрочки платежей.

Налоговая служба заинтересована в урегулировании налоговой задолженности в рамках предусмотренных законодательством мер реструктуризации платежей. Каждое заявление, поступившее от налогоплательщиков, будет внимательно рассмотрено с учетом норм действующего законодательства и конкретных обстоятельств. Индивидуальный подход поможет найти решение в предоставлении мер поддержки для севастопольских предпринимателей.

Механизм представляет собой изменение срока уплаты налога при наличии оснований.

Как уточнили в пресс-службе регионального УФНС, отсрочка (единовременная уплата задолженности в конце срока) может быть предоставлена налоговым органом на срок, не превышающий 1 год, а рассрочка (поэтапная уплата задолженности в течение периода действия) — на срок, не превышающий 3 года.

Подать заявление о предоставлении рассрочки можно как на предстоящие платежи (после предоставления декларации), так и на любой стадии взыскания уже существующего долга.

Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налогов изложены в статье 64 Налогового кодекса РФ:

— налогоплательщик пострадал от стихийного бедствия или технологической катастрофы;

— произошла задержка финансирования из бюджета либо задержка оплаты выполненного государственного заказа;

— возникла угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) лица в случае единовременной уплаты им налога;

—производство и (или) реализация товаров, работ или услуг носит сезонный характер;

—при наличии оснований, предусмотренных таможенным законодательством;

—налогоплательщик не в состоянии единовременно заплатить суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджет РФ по результатам налоговой проверки.

Для получения отсрочки необходимо подать заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Рекомендуемая форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@.

В заявлении необходимо указать сумму налогов для отсрочки или рассрочки и период их предоставления. Кроме того, необходимо указать обеспечение выплаты (поручительство, залог или банковскую гарантию) и взять на себя обязательство выполнять новые условия.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие возможность погасить задолженность в будущем:

— справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств за каждый месяц последнего полугодия;

— справки банков об остатках денежных средств на всех счетах налогоплательщика;

перечень контрагентов-дебиторов налогоплательщика с указанием цен договоров и сроков их исполнения;

— документы, подтверждающие наличие оснований предоставления отсрочки или рассрочки (например, акт оценки причиненного ущерба в результате стихийного бедствия или результаты анализа финансового состояния компании).

Для получения отсрочки (рассрочки) необходимо, чтобы одновременно соблюдались три условия: имелись основания ее получения, был представлен пакет документов, подтверждающий выбранное основание, имелось обеспечение (банковская гарантия, поручительство или залог имущества).

Ознакомиться с условиями и порядком получения рассрочки поможет сервис сайта ФНС России «Интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов».