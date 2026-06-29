Какие законы вступают в силу в июле 2026 года

Усиление контроля за мигрантами, противодействие мошенникам, повышение безопасности сделок с недвижимостью и другие законы июля — в материале пресс-службы Государственной Думы.

21 июня

Усиливается контроль за мигрантами

За подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, будут наказывать лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом до 3 млн рублей. Ранее в июне была введена административная ответственность за уклонение мигрантов от медосвидетельствования. Штраф составит до 50 тыс. рублей с выдворением из РФ по решению суда.

26 июня

За перепродажу ж/д билетов вводится ответственность

За возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов будет грозить штраф до 500 тыс. рублей. Речь идет о так называемых перекупщиках, не являющихся перевозчиками или их представителями.

1 июля

Новый вид страхования

Вводится страхование жизни с объявляемой или расчетной доходностью. В первом случае выплачивается инвестиционный доход, размер которого определяется без привязки к каким-либо активам. Во втором случае кроме страховой суммы выплачивается инвестиционный доход, который рассчитывается по формуле, указанной в договоре, и размер которого зависит от доходности по конкретному активу.

Усиливается защита детей от мошенников

Родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам, открытым несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Изменения направлены на повышение прозрачности финансовых операций детей.

Новые меры против обмана граждан при оформлении займов

Банки и микрофинансовые организации смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества — заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

Повышается безопасность сделок с недвижимостью

Личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в Единой биометрической системе. Для этого прилагаемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Сочетание этих двух факторов обеспечит высокий уровень безопасности сделок.

Границы сельскохозяйственных угодий будут учитывать в ЕГРН

Границы сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения считаются установленными или измененными со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Вводятся особенности государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельных участков, которые пересекаются с такими угодиями.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Уточнены требования по уплате взносов на страхование от травматизма. В частности, сумма пеней, начисленных в случае недоимки по уплате взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не может превышать размер долга.

27 июля

Существенно повышаются пошлины для мигрантов

Пошлины для иностранных граждан при оформлении российского гражданства выросли в 12 раз, с 4200 до 50 000 рублей; при оформлении разрешения на временное проживание — в восемь раз: с 1920 до 15 000 рублей; при оформлении вида на жительство — в пять раз: с 6000 до 30 000 рублей. Также увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15 000 рублей за каждого специалиста.