Без света, интернета и «Честного знака»

Севастопольских и крымских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения в работе системы маркировки «Честный знак», если они произошли по причине перебоев интернета и связи.

Контрольные и надзорные органы будут учитывать сложившуюся ситуацию на полуострове при проведении проверок торговых объектов региона, сообщили в Министерстве промышленности и торговли России. Принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан необходимыми товарами в полном объеме.

Речь идет о временных сложностях в функционировании отдельных сервисов системы, которые используются производителями, поставщиками и продавцами товаров, подлежащих обязательной маркировке. Возникшие технические ограничения могут затруднить выполнение ряда обязательных процедур, предусмотренных системой.

Власти Республики Крым и города Севастополя 26 июня приняли решение о введении региональных режимов чрезвычайной ситуации. Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

Справка

«Честный знак» — это государственная система цифровой маркировки и прослеживания товаров в России. Ее цель — бороться с контрафактом и фальсификатом, сделать товарооборот прозрачным, а покупки — безопасными.

Среди маркируемых товаров:

— молочная продукция;

— упакованная вода;

— лекарства;

— табак и никотинсодержащая продукция;

— обувь, одежда и текстиль;

— духи и парфюмерия;

— шины и покрышки;

— пиво и слабоалкогольные напитки;

— БАДы и др.

Актуальный перечень можно посмотреть на официальном сайте системы — честныйзнак.рф.