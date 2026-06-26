Ввели режим ЧС: что это значит?

В Севастополе будут выплачивать компенсацию за поломку техники из-за скачков напряжения.

26 июня введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей вследствие аварии на объектах электроэнергетики в городе Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев дал разъяснения, что это означает.

Режим ЧС ввели, чтобы быстрее восстановить объекты энергетики после атак противника — нужен специальный правовой механизм. На практике — он позволяет быстро обеспечивать мероприятия необходимым финансированием и координировать работу всех задействованных ведомств.

Также городские власти смогут выплачивать финансовую помощь людям, у которых из-за скачков напряжения сгорели предметы первой необходимости. К таким относятся:

— холодильники и электроплиты;

— средства информирования — телевизоры и радио;

— водонагреватели.

Если из-за скачков напряжения у вас пострадало вышеперечисленное имущество, необходимо обратиться в муниципальную комиссию, которая будет фиксировать повреждения техники для оформления заявлений.

Телефоны комиссий будут опубликованы в аккаунте правительства Севастополя.

«Самое важное: для жителей никаких дополнительных ограничений нет», — обратился к севастопольцам губернатор. Меры касаются только вопросов экономики.

Все городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее полностью восстановить энергоснабжение.

Режим ЧС регионального масштаба 26 июня ввели одновременно на всем Крымском полуострове. И в Республике Крым, и в Севастополе с 22 июня восстанавливают объекты энергетики после ударов украинских дронов.

В Крыму действует график веерных отключений, а в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Это означает, что большая часть города уже третьи сутки остается без света, воды и связи. Все это накладывается на топливный кризис, который начался на полуострове в конце мая.