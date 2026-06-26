В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера

О введении на полуострове режима чрезвычайной ситуации регионального характера сообщили глава Крыма Сергей Аксенов.

«Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал глава Крыма в соцсетях.

По его информации, решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера.

Такой правовой режим позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

«Режим чрезвычайной ситуации позволяет осуществлять оперативное управление (например, намного быстрее, чем в обычных условиях, закупать генераторы и топливо, снабжать всем необходимым объекты жизнеобеспечения, проводить аварийно-восстановительные работы, заключать контракты и так далее). Таким образом, появляется возможность упростить ряд бюрократических процедур и согласований. Также возможно изменение условий контрактов по госзакупкам в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ или их расторжение», — объяснил С.Аксенов.

«Режим чрезвычайной ситуации вводится в Севастополе с сегодняшнего дня и будет действовать до улучшения ситуации. Принимаем эту меру вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым. Действуем совместно», — прокомментировал принятие чрезвычайных мер М.Развожаев.

Текст указа губернатора «О режиме чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей вследствие аварии на объектах электроэнергетики в городе Севастополе» №81-УГ от 26.06.2026 опубликован на сайте правительства города.