Преступлений стало меньше

Согласно отчету Министерства внутренних дел России за январь-май 2026 года, в Севастополе зарегистрировано 1936 преступлений, что ниже аналогичного периода за прошлый год на 21,6%. Из них тяжких и особо тяжких — 802, что меньше чем в первом полугодии 2025 года на 22%.

В Республике Крым всего зарегистрировано 7111 преступлений (-23,6%), Ростовской области — 17123 (-18,6%), Краснодарском крае — 21311 (-24,2%). Из них тяжких и особо тяжких в Крыму — 2493 (-28,6%), Ростовской области — 5349 (-20,7%), Краснодарском крае — 7167 (-25,3%).

Севастополь оказался на шестом месте негативного рейтинга по выявлению лиц, совершивших преступления (-16,8%) и на седьмом — по темпам роста числа раскрытых преступлений прошлых лет (-38,3%). Зато заметно улучшил показатель по предварительным расследованиям преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (+57,5%), заняв четвертое место в топе 10 лучших регионов в борьбе с киберпреступностью.

Крым попал в антирейтинг по темпам прироста (-23,6%) числа зарегистрированных преступлений. Также соседи по полуострову в антилидерах по числу преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (+63%).

Криминальная ситуация в стране

Всего в России за январь-май зарегистрировано 653,5 тысяч преступлений, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост преступлений отмечен лишь в трех субъектах Российской Федерации: Архангельской области (+3,6%), Республике Ингушетия (+17%), Чукотском АО (+15,1%), в остальных 82 субъектах — преступность снижается. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе немного уменьшилось — с 35,6% в январе-мае 2025 года до 33,9%.

Почти половину всех зарегистрированных преступлений (49,3%) — хищения чужого имущества: кражи — 170,6 тысяч (-8,7%), мошенничества — 145,5 тысяч (-21,2%), грабежи – 5,4 тысяч (-14,4%), разбой — 868 (-17,7%).

В январе-мае 2026 года зарегистрировано 211,9 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.