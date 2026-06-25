Со светом, водой, связью и транспортом пока проблемы

Власти Севастополя делают всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Всех просят сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.

Связь

В городе местами нет связи.

«Работа базовых станций напрямую зависит от электричества. Сейчас в городе работает порядка 60% от их общего количества. Когда отключают свет — обеспечивается резервное питание. Этого резерва хватает в среднем на четыре часа, после чего аварийные бригады начинают заряжать источники с помощью мобильных генераторов», — разъяснил ситуацию со связью губернатор Михаил Развожаев.

Электричество

Утром 25 июня в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Севастопольэнерго в своих соцсетях и на сайте публикует оперативные данные об отключениях и проведении ремонтных работ.

Вода

Из-за ограничений по электроэнергии с девяти часов утра вода в ряд районов подается с пониженным напором — работа гидроузлов зависит от электричества.

Водоканал организовал подвоз воды. В официальном аккаунте мессенжера Мах «Водоканал Севастополь Объявления» предприятие публикует актуальную информацию по поводу отключений и подвоза воды к жилым домам.

Транспорт

Из-за нестабильной ситуации с подачей электроэнергии в городе не работают все троллейбусы, кроме маршрута №12.

За оперативной обстановкой следите в аккаунте Севэлектроавтотранса.