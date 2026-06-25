Некоторые поезда в Крым отменяют

«Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) по решению оперштаба Республики Крым сокращает количество поездов «Таврия», курсирующих ежедневно в Крым и обратно, сообщили в компании. Ежедневно будут отправляться семь поездов.

«По решению Оперштаба Республики Крым компания «Гранд сервис экспресс» совместно с Минтрансом Республики Крым и ФГУП «Крымская железная дорога» сокращает количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно», — цитирует сообщение ТАСС.

Сохраняются поезда:

№ 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь,

№ 27/28 Москва — Симферополь,

№ 91/92 Москва — Севастополь,

№ 315/316 Адлер — Симферополь,

№ 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков — Чудово, курсирующей по датам),

№ 453/454 Москва — Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск — Белгород, курсирующей через день), № 17/18 (одноэтажный 3 раза в 4 дня) и

№ 167/168 (двухэтажный 1 раз в 4 дня) Москва — Симферополь.

«До особого распоряжения вышеуказанные поезда следуют до и от станции Керчь Южная. «Гранд сервис экспресс» продолжит привлекать транспортные компании для подвоза пассажиров поездов, следующих до особого распоряжения до и от Керчи, автобусами по разработанному расписанию», — добавили в компании.

В ГСЭ уточнили, что другие поезда, ранее курсирующие в этом сезоне, будут отменяться в течение двух недель. Это сделано для того, чтобы пассажиры, которым нужно уехать в ближайшие дни, не меняли свои планы, а те, кто купил билеты в Крым на более дальние даты, смогли их скорректировать.

В марте 2026 года ГСЭ сообщала, что в курортный сезон в направлении полуострова Крым будут курсировать 20 поездов «Таврия»: 11 круглогодичных и девять сезонных, а также пять беспересадочных групп вагонов.