В Крыму ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер

Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидаются в Республике Крым во второй половине дня 24 июня, экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по региону.

«Экстренное предупреждение. Местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 17 м/с ожидаются в Крыму 24 июня», — цитирует сообщение ТАСС.

Спасатели рекомендуют исключить выход в горнолесную местность, уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.

Минтопэнерго Крыма отмечает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях.

Сейчас в Крыму солнечно, без осадков. Температура воздуха плюс 27 градусов.