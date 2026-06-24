Целевиков в медвузах поддержат доплатой к стипендии с первого курса

Студентам и ординаторам, обучающимся в медицинских вузах по целевому набору, решили доплачивать к стипендии три тысячи рублей ежемесячно. Соответствующее постановление принято 22 июня на заседании правительства Севастополя.

Прежде такую доплату начисляли только на последних курсах, теперь же будут выплачивать с первого. Причем, если раньше в случае неуспеваемости выплаты прекращались полностью, то теперь речь идет о сокращении доплаты только наполовину. Предполагается, что таким образом у студента появляется мотивация подтянуть успеваемость.

Кроме того, в правительстве города убеждены, что доплата с первого курса повысит привлекательность медицинских специальностей.

Новые правила начнут действовать для поступивших на целевое обучение с 1 июля 2026 года.