Трудности переименования «Украины»

После атаки ВСУ на панораму «Оборона Севастополя» губернатор Михаил Развожаев принял решение о переименовании кинотеатра «Украина».

Уже на другой день после атаки с фасада исторического здания, являющегося объектом культурного наследия и структурным подразделением Музея обороны Севастополя, сбили буквы, составлявшие в названии слово «Украина», оставив лишь «КИНО» и «ТЕАТР». После чего глава города объявил, что членам правительства и севастопольцам предстоит выбрать кинотеатру новое имя. По мнению главы города, оставлять на здании прежнее название невозможно.

Большинство жителей города с пониманием и даже с энтузиазмом отнеслись к идее переименования и активно включились в обсуждение вариантов.

Один из первых предложил директор Музея обороны Михаил Смородкин. Опираясь на архивные документы, он сообщил, что изначально кинотеатр планировали назвать «Центральный», и ничто теперь не мешает вернуться к этому историческому названию.

Однако севастопольцы предложили свои версии названия. Фактически их можно даже систематизировать по тематике. Так, в раздел «Из всех искусств... » можно отнести названия «Панорама», «Ханжонков», «Эйзенштейн», «Потемкин» (вспомним о фильме Эйзенштейна «Броненосец Потемкин»), «Иллюзион», «Ретро», «Кинотеатр им.Рубо» и др.

В географическую номинацию просятся «Русь», «Россия», «Новороссия», «Таврида», «Корсунь», «Севастополь».

К названиям патриотического толка отнесем «Родная гавань», «Легендарный», «Центр патриотического воспитания им.Ф.Рубо», «Родина», «Русская весна», «Возрождение» (или «Ренессанс»), «Феникс» (намек на возрождение).

В категорию «Прочее» включим: «Равелин», «Чайка», «Морской», «Бриз», «Зеркало жизни», «Пушкин». «Тотлебен».

Как говорится, есть из чего выбирать.

Правда, вскоре выяснилось, что с переименованием могут возникнуть сложности. Спустя неделю М.Смородкин напомнил, что здание кинотеатра является объектом «культурного наследия, а он охраняется. В том числе и его название...».

По мнению директора музея, выбор названия должен быть коллегиальным, причем не в соцсетях, а на заседании Архитектурно-художественного совета.

«Или губернатор организует какой-то орган, который будет предлагать органам охраны изменить название», — предположил М.Смородкин.

Севастопольский историк и краевед Степан Самошин также предостерег от скоропалительного принятия решений по переименованию ОКН.

«Если инициаторы переименования кинотеатра захотят изменить название именно в официальных документах, в том числе в реестре ОКН, придется пройти определенную процедуру, и решаться вопрос будет не в Севастополе».