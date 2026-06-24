Над Севастополем сбито 70 беспилотников

О результате ночной атаки на Севастополь сообщил утром 24 июня губернатор Михаил Развожаев: «Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ. Сбито 70 БПЛА. Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха».

Спасательная служба зафиксировала информацию о точечных повреждениях в нескольких многоквартирных домах: разбиты окна и повреждены балконы. В Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, загорелся приемник газового котла, огонь быстро локализовали. На место оперативно были отправлены сотрудники МЧС и специалисты газовой службы.

Также зафиксированы повреждения семи частных домов в разных районах города — локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады.

Из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано шесть возгораний: горела трава в районе улицы Чернореченской, Монастырского и Фиолентовского шоссе.

Света нет

Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. На объектах ввели особый режим.

С четырех часов утра в непрерывном режиме работает оперативный штаб по энергобезопасности, ведутся восстановительные работы. По резервным схемам электроснабжения удалось оперативно подключить Северную сторону, Байдарскую долину и севастопольскую зону ЮБК. Наиболее сложной остается ситуация в части Ленинского и Гагаринского районов, где были повреждены объекты, запитывающие густонаселенные микрорайоны.

Власти города просят экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие.

Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы не ходят. Также временно приостановили работу автобусные маршруты №24, 33, 34, 35, 41, 72, 75, 79, 84, 126 и 129.

Автобусы №63, 93, 98, 120 следуют с увеличенным интервалом. Маршрут №5 меняет схему движения до центра города и работает с увеличенным интервалом движения.

Маршрут №92 временно курсирует между 5-км Балаклавского шоссе и пл.Нахимова. По троллейбусным маршрутам №7, 7А временно осуществляют движение автобусы.

Некоторые детские сады работают в режиме дежурных групп. Приготовить горячие блюда сейчас невозможно, поэтому детям выдадут сухпайки.

«В связи с ситуацией в энергосистеме, сегодня детские сады города будут работать в особом режиме. Северная сторона, Инкерман, Орлиное: здесь детские сады продолжают работу в обычном, штатном режиме. Остальные районы города: сады работают в режиме дежурных групп», — проинформировал губернатор и попросил по возможности оставить детей дома. Это поможет снизить нагрузку на сети и обеспечить комфорт малышей в условиях временных ограничений.

Газ и вода есть

Севастопольгаз держит ситуацию под контролем: система газоснабжения города работает устойчиво и бесперебойно, сообщила пресс-служба предприятия. Для оперативного реагирования аварийные и эксплуатационные службы переведены в усиленный режим работы.

В связи с отсутствием электроснабжения временно закрыты:

— центры обслуживания абонентов;

— расчетные центры ООО «Цифровые инновации».

К обычному режиму работы они вернутся сразу после восстановления электроснабжения.

Подача воды c 07:00 осуществляется с пониженным напором, сообщили в водоканале.

В Крыму

Частичное отключение электроэнергии произошло и в Крыму. Без света на утро 24 июня остаются Симферополь, Ялта, Алушта, Симферопольский, Бахчисарайский, Белогорский и Красногвардейский районы. Ведутся аварийно-ремонтные работы.

Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено, пообещали в Крымэнерго.