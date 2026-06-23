Число стобалльников по ЕГЭ выросло до 10

Четверо выпускников школ Севастополя получили 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку, доведя общий зачет по набравшим максимальное количество баллов до 10.

Блестяще сдал Единый государственный экзамен по русскому языку выпускник гимназии №1 им.Пушкина Игорь Николаевский. Сто баллов набрала по этому школьному предмету Екатерина Рудь из средней школы №14. Еще два 100-балльника — выпускник филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе Павел Уколов и выпускник школы №15 Максим Сомов.

Ранее сообщалось о шести выпускниках, сдавших ЕГЭ на 100 балов по химии, истории и литературе.

Каждый из 100-балльников получает денежное поощрение в размере 50 тысяч, а педагог, чьи профессиональные усилия дали столь блестящий результат, 100 тысяч рублей.