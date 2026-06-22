Надеются нарастить объемы топлива для отпуска населению

Запасы топлива, необходимые для экстренных, аварийных и коммунальных служб в наличии имеются, заявил 22 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

Ранее он сообщал, что в целях экономии топливо в городе пока продавать не будут. Заправляют только транспорт специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

— С двумя нашими крупнейшими заправочными станциями взаимодействуем с точки зрения обеспечения оперативных служб. Работаем с федеральным центром, чтобы нарастить те объемы, которые необходимы, чтобы запустить для населения, — объявил на аппаратном первый заместитель губернатора Алексей Парикин.

Глава города обратил внимание чиновников, что жители задают вопрос насчет обеспечения дизельным топливом на случай необходимости использования дизель-генераторов:

— В выходные были частичные перебои с электроснабжением. Сейчас у нас всё восстановлено, всё стабильно, без ограничений. Тем не менее, я прошу какой-то механизм проработать на случай, если вдруг будут существенные перебои.

Губенатор уточнил, что в данном случае речь идет о частных домах, которые могут использовать дизель-генераторы.

— Подумаем над механизмом снабжения частных дизель-генераторов отдельным способом в случае наступления чрезвычайной ситуации, — поставил М.Развожаев вопрос перед подчиненными.

В Севастополе отпуск топлива в канистры запрещен с 12 июня. Как покупать топливо для генераторов, которые бывают не только дизельными, но и бензиновыми, не понятно.

О ситуации с топливом

Власти России ведут напряженную работу, чтобы минимизировать последствия от варварских действий киевского режима и наладить обеспечение населения топливом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с топливом в Крыму.

«Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена. И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима», — подчеркнул он.

С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым и Севастополя.

Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, находится в координации с нефтяными компаниями.

«Есть в правительстве, собственно, такой механизм координации — и с нефтяными компаниями. И само правительство работает по этой теме, там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры», — сообщил .

— Что касается ситуации в Крыму, то власти ведут напряженную работу, чтобы минимизировать последствия от варварских действий киевского режима и наладить обеспечение населения топливом: «Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена. И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима».