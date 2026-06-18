Выборы опять пройдут в трехдневном формате

Центризбирком России утвердил трехдневный формат голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и иных совмещенных с ними выборах и референдумах.

Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября. Стационарные участки должны быть открыты с 8.00 до 20.00 местного времени в течение каждого дня голосования. Такой формат позволяет сделать участие в выборах более удобным для избирателей и помогает избежать большого скопления людей на участках, отметили в Центризбиркоме. Аналогичный порядок уже применялся в ходе предыдущих избирательных кампаний.

В этом же постановлении прописаны дополнительные формы голосования. Выездное голосование разрешено в 77 субъектах, в которых есть труднодоступные территории, где невозможно организовать стационарные участки. В 12 субъектах (Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Воронежской, Брянской, Ростовской, Белгородской областях и в Краснодарском крае) можно будет голосовать на придомовых территориях.

Выездное голосование и придомовое будет проходить по отдельному графику.

Впервые трехдневное голосование в России ввели в 2020 году во время пандемии COVID-19, чтобы снизить риск распространения инфекции.

В этом же году Госдума приняла закон, закрепив такой формат на постоянной основе: теперь в избирательных кампаниях любого уровня можно проводить голосование несколько дней подряд, но не более трех.