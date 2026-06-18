Улицу Шмидта перекрыли на два дня

Движение транспорта на участке ул.Шмидта от ул.Батумской до ул.Керченской пришлось ограничить, чтобы отремонтировать газопровод.

Ограничение действует с 14.00 четверга, 18 июня, до 17:00 следующего дня.

Автобусы маршрутов №4, 31, 83, 84, 95, 105, 109, 110, 112, 113 направят в центр по измененной схеме: от пл.Восставших через улицы Толстого, Голубца, Кожанова и Гоголя к пл.Ушакова. Проезд из центра — без изменений.

Из-за увеличения протяженности маршрутов возможны небольшие сдвиги в расписании и интервалах движения. Департамент транспорта призывает планировать маршрут заранее.