Платить за первого ребенка не эффективно

Вопрос, почему в регионе не выплачивают региональный материнский капитал на первого ребенка заинтересовал депутата Законодательного собрания Василия Пархоменко. Он задал его на очередном заседании законодателей 18 июня директору департамента труда и соцзащиты Елене Сулягиной, отчитывающейся о своей работе.

По данным депутата, в других регионах страны — в Якутии и на Сахалине — после введения такой меры поддержки рождаемость ощутимо выросла.

— Вы согласны, что нужно распространить получение регионального материнского капитала на всех родивших матерей в городе Севастополе? — обратился В.Пархоменко к чиновнице с вопросом.

Та пояснила, что выплата на первого ребенка установлена на федеральном уровне.

— Если мы говорим о региональном материнском капитале, то мы с вами точно знаем, что был проведен анализ-исследование, почему была введена история про второго ребенка. Если вы спросите мое мнение, то, на мой взгляд, нужно ориентироваться, в основном, на меры не финансового направления, если мы говорим о политике государства, — отреагировала на вопрос Е.Сулягина.

По ее мнению, дав просто деньги, не получится добиться эффективности в перспективе.

При этом Е.Сулягина сослалась на опыт именно Сахалина.

— Три года, пока Сахалин давал деньги, действительно у них рождаемость повышалась. А сейчас, разговаривая с руководителем соцзащиты Сахалина, я точно понимаю, что после того, как еще три года ... вот сейчас уже прошло три-четыре года, как они перестали платить эти деньги, потому что эффективности нет. Эта мера действовала ровно столько, пока давали деньги. Но эффективность от меры на рождение первого ребенка на Сахалине по состоянию на сегодня нет, — привела не совсем логически обоснованный пример Е.Сулягина.

Она также сказала, что считает более целесообразным развивать не финансовые меры поддержки, а информационные о тех стандартах, которые присутствуют в некоторых субъектах, как положительный опыт.

В качестве примера чиновница привела опыт руководителей крупных предприятий, которые таким образом поддерживают семьи с детьми и рождение детей.

Кому и сколько выплачивают

Региональный материнский капитал могут получить семьи при рождении второго ребенка. Мера реализуется с 2019 года в рамках нацпроекта «Семья».

Обратиться с заявлением на выплату можно не ранее, чем второму ребенку исполнится год.

В 2026 году региональный маткапитал уже получили 558 севастопольских семей, а с начала реализации нацпроекта — 6967.

Право на выплату имеют:

— женщины, родившие второго ребенка начиная с 1.01.2019 года;

— женщины, родившие третьего ребенка начиная с 1.01.2019 года, при условии, что они не воспользовались правом на региональный материнский капитал в связи со смертью второго ребенка;

— женщины, родившие первого ребенка начиная с 1.01.2019 года, при наличии усыновленного ребенка на момент рождения.

Матери должны проживать в Севастополе не менее одного года на момент подачи заявления, иметь российское гражданство. Также среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам, установленным в городе в расчете на душу населения. В 2026 году прожиточный минимум составляет 19318 рублей на одного члена семьи в месяц. Выходит, что доход семьи из четырех человек не должен превышать 193180,00 рублей (19318,00 руб.*4 чел.*2,5 = 193180,00).

Размер выплаты регионального маткапитала в 2026 году составляет 148 677,00 рублей.