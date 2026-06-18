Обещал помочь сдать на права

Перед судом предстанет водитель автошколы по обвинению в покушении на мошенничество.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель обучал водителей категории «В» в автошколе. Зная о переживаниях одного из своих курсантов, инструктор пообещал за 40 тысяч рублей помочь ему сдать экзамен на права. Взятка якобы предназначалась должностному лицу в Госавтоинспекции.

При этом обвиняемый изначально не собирался выполнять свое обещание, полученные деньги он планировал присвоить.

Расследование уголовного дела проведено следственным отделом по Ленинскому району Севастополя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.