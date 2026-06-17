Запасы товаров в магазинах есть

Специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка еженедельно проводят рейды для проверки наличия товарных запасов на полках магазинов Севастополя, а контроль за соблюдением ценовых соглашений ведется ежедневно.

«Товарные запасы в распределительных центрах и на складах Севастополя сегодня варьируются от 14 дней до полутора месяцев, что полностью покрывает потребности города. Тем не менее, мы призываем жителей рационально подходить к своим покупкам и приобретать только то, что необходимо в данный момент», — прокомментировала начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.

Чтобы покрыть возросшую потребность жителей и обеспечить бесперебойную работу магазинов, ритейлеры оптимизировали логистику. Частоту поставок в торговые точки сократили (например, с двух до одного раза в неделю), а объем завозимого за один раз товара существенно увеличен. Это позволяет магазинам оперативно восполнять любые локальные дефициты и поддерживать полки в полном объеме, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.