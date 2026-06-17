Вернули экипаж

Накануне Дня Победы члены поискового отряда «Балаклавец» в ходе плановых раскопок в районе Сапун-горы обнаружили место падения самолета Ил-2, погибшего при освобождении Севастополя в 1944 году. Им также удалось установить фамилии экипажа самолета и родственников погибших героев.

За три года работы на плато в районе Сапун-горы поисковиками обнаружен уже четвертый самолет Ил-2. По словам командира поискового отряда «Балаклавец» Александра Запорина, установить экипаж последнего получилось благодаря номеру, написанному карандашом на крыльевом лючке.

«Сегодня откислотили лючок с крыла самолета Ил-2, и тут нам повезло даже вдвойне, проявился номер самолета, написанный карандашом: «3139» — самолет завода 30 подтверждено клеймами. Ил-2 №303139 с мотором №4519256 выпущен с завода №30, 22.10.1943. Место, куда упал самолет, — это немецкая траншея. Получается, что падающий самолет спикировал прямо на немцев», — уточнил А.Запорин.

Александр Кочетков

7 мая 1944 года войска Советской армии штурмуют хорошо укрепленную немцами Сапун-гору. Высота открывает путь к освобождению Севастополя. В этот день летчики 8-й воздушной армии совершили около двух тысяч боевых вылетов. За день потеряли почти полсотни самолетов, включая Ил-2, членами экипажа которого были воздушный стрелок гвардии сержант Владимир Амелин и командир звена 75-го штурмового авиаполка Александр Кочетков.

А.Кочетков закончил Пермскую летную школу. Был опытным инструктором, готовил летчиков сначала в Бугуруслане, затем — в Подмосковье. На фронт его не отпускали — была броня, но он настоял на своем и в 1943 году пошел воевать. На момент гибели командиру было 26 лет. Дома его ждали жена и ребенок. В документах краткое донесение: «погиб, сгорел при выполнении боевого задания».

Через 82 года поисковикам удалось найти родственников героя.

Александра Степановича Кочеткова в семье преподавателя музыки из Пензы Марины Шитовой называют «папа Саша». И хоть он ей неродной отец , она знает о нем с самого рождения из рассказов матери.

«Это папа моего брата, который старше меня на 18 лет. Мама, хоть и вышла второй раз замуж, но своего Сашу забыть не смогла. Ей одновременно пришли и похоронка, и сообщение о том, что он пропал без вести. Она тешила себя иллюзиями, что он жив, но попал в плен или даже женился после войны... Но главное, что он жив», — вспоминает М.Шитова.

Владимир Амелин

Найти родственников стрелка самолета Ил-2, гвардии старшего сержанта 75-го гвардейского штурмового авиационного полка, кавалера ордена «Красной Звезды» и медали «За боевые заслуги» Владимира Амелина севастопольским поисковикам помогли поисковики из Смоленска.

Владимир Семеновича Амелин уроженец Смоленской области, Кардымовского района, деревни Черниково в официальных документах значился пропавшим без вести. Он был призван в ряды Красной Армии в 1940 году. В 1943-м награжден орденом «Красная Звезда». Как выяснили поисковики, деревни Черниково не существует уже более 40 лет, а сельсовет был много раз переименован. Пришлось обращаться в местные архив и загс. Согласно спискам безвозвратных потерь, у В.Амелина в графе «родственники» был записан отец — Амелин Семен Акимович. Поисковикам удалось узнать, что он умер в возрасте 66 лет в 1949 году.

Сохранившаяся похозяйственная книга за 1961-1963 годы помогла установить данные о брате погибшего — Александре Семеновиче Амелине, 1903 года рождения, и его супруге Марфе Сергеевне. Известно, что позднее женщина проживала в Смоленске и умерла в 1983 году.

После работы с архивными документами поисковики обратились к жителям Смоленской области с просьбой помочь в поиске родственников летчика. Невероятно, но им опять повезло. Внучатым племянником стрелка оказался известный в Смоленске историк, краевед Сергей Амелин. Его дед, Александр Семенович Амелин, — родной брат погибшего.

Память увековечат

Как рассказали члены севастопольского поискового отряда «Балаклавец», останков бойцов на месте падения самолета на плато Сапун-горы найдено не было. Известно, что А.Кочетков похоронен на кладбище в селе Флотское. Общественники уверены, что там же покоится и воздушный стрелок В.Амелин.

Поисковики планируют внести имена всех членов экипажей, найденных здесь самолетов на гранитную плиту на памятнике во Флотском. А на плато — установить мемориальную табличку. Осенью место гибели лейтенанта А.Кочеткова планируют посетить родственники летчика.