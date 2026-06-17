С начала года общероссийская добыча рыбы превысила 2,1 млн тонн

В Азово-Черноморском бассейне выловлено 19,1 тысяч тонн биоресурсов, из которых хамсы — 12,4 тысяч тонн.

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, на 15 июня 2026 года российские рыбаки выловили 2,1 млн тонн водных биоресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

Большую часть рыбы добыли в Дальневосточном бассейне — более 1,7 млн тонн (+1,4% к уровню 2025 года). Из них минтая — 1,17 млн тонн, трески — 66,4 тысяч тонн, сельди тихоокеанской — 290,8 тысяч тонн (+30,7 тыс. тонн), камбал дальневосточных — 30,6 тысяч тонн, а также тихоокеанских лососей — 1,05 тысяч тонн.

В Северном бассейне выловлено 167,9 тысяч тонн (+1%). Из них трески — 81 тысяч тонн, пикши — 39,5 тысяч тонн (+11,8 тысяч тонн).

В Западном — 46,6 тысяч тонн биоресурсов. Из них шпрота (кильки) — 33,3 тысяч тонн (+5 тысяч тонн). В Волжско-Каспийском бассейне — 36,1 тысяч тонн, из них кильки — 14 тысяч тонн.

В Азово-Черноморском бассейне выловлено 19,1 тысяч тонн биоресурсов, из которых хамсы — 12,4 тысяч тонн. При этом по итогам 2025 года общий вылов рыбы только в Севастополе составил 25,5 тысяч тонн, что почти на 50% больше показателя 2024 года (17,11 тысяч тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана российский флот добыл 162,1 тысяч тонн рыбы.