Работала фотографом на врага

По данным следствия, с февраля 2022 по сентябрь 2023 года женщина через WhatsApp связалась с представителем украинских спецслужб и начала с ним сотрудничать. Она фотографировала расположение военных подразделений, техники, объектов Вооруженных сил РФ и кораблей Черноморского флота в Севастополе, а затем пересылала эти сведения врагу.

О.Цирик задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю, сейчас она под стражей.

Дело о госизмене расследовано и передано в Севастопольский городской суд.