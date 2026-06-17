Площадь 50-летия СССР приведут в порядок без заглубления в грунт

Акт экспертизы по благоустройству территории у бывшего кинотеатра «Россия», который станет выставочным центром с таким же названием, в настоящий момент рассматривают в Севнаследии.

Площадь находится в границах достопримечательного места федерального значения «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», поэтому проект предусматривает только поверхностные работы без заглубления в грунт — это позволит сохранить культурный слой. На месте старого асфальта появятся пешеходные маршруты, зоны отдыха, гранитное покрытие и зеленые участки, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

После завершения всех процедур Севнаследие примет решение о возможности преобразования площади по представленному проекту.