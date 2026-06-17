Что-то выгорело полностью, а что-то не пострадало

Музей обороны Севастополя опубликовал оперативную сводку о последствиях пожара в здании Панорамы.

По информации директора музея Михаила Смородкина, элементы крыши в целом сохраняют целостность. Неповрежденным выглядит и бельведер с декоративным элементом в виде кораблика на шпиле и лестницей на ротонду.

Выгорели теплоизоляционные слои покрытия купола крыши. Медная обшивка кровли деформирована, а несущий металлический каркас кровли нуждается в обследовании.

Конструкция светового фонаря и элементы остекления (всего их было 320) частично деформированы и разрушены из-за высоких температур. Есть опасность обрушения конструкции светового фонаря на смотровую площадку панорамы и предметный план.

Практически неповрежденными остались фасады здания, многие окна и двери. Ряд помещений уцелел полностью. Уцелели также бюсты работы Станислава Чижа на фасаде здания.

Часть помещений вообще не повреждена: два боковых кабинета и центральный вестибюль. Но есть участки, состояние которых оценивается худшим, чем до реставрации, которая проводится с 2022 года.

Декоративные элементы целы: витражное панно; декоративные ограждения и перила из латуни на винтовой лестнице и смотровой площадке, мраморный пол внутри здания; декоративные элементы входной группы.

В вестибюле сохранился скульптурный бюст Франца Рубо — основателя панорамной живописи в России и автора Севастопольской панорамы.

Серьезно пострадало выставочное пространство — «круговая галерея», где предполагалось разместить новую экспозицию, рассказывающую об истории Севастополя. Часть перекрытий потолка обрушилась.

Частично повреждены инженерные сети отопления, вентиляции, видеонаблюдения в экспозиционных залах.

От зонта-рефлектора остался алюминиевый каркас, который крепится к лебедке, расположенной в бельведере. Светоотражающий материал сгорел.

Окончательная оценка состояния и ущерба состоянию здания возможна только после проведения дополнительных экспертиз с привлечением сторонних специализированных организаций.

В настоящее время на объекте проводится демонтаж поврежденных элементов кровли, представляющих опасность для пребывания людей внутри здания.

Первостепенная задача музея — обеспечить надежную и долговременную защиту внутренних помещений Панорамы от ветра и осадков. Параллельно, в зависимости от результатов обследований объекта необходимо будет выполнить корректировку разработанной ранее научно-проектной документации и приступить к реставрационным работам.

Говорить о точных сроках и стоимости выполнения ремонтно-реставрационных работ преждевременно.

Пожар в Панораме

В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здание, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Ликвидировали огонь более 30 часов. Пострадавших и погибших нет, но полотно панорамы, которое было на финальной стадии реставрации, практически полностью уничтожено.