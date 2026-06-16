В Крыму запретят движение мототехники по ночам

Движение мопедов, мотороллеров, мотоциклов, питбайков будет временно ограничено в ночное время на территории Республики Крым.

«На территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничения будут действовать с 20:00 до 06:00», — сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В тексте указа, который опубликован на портале правительства Крыма, отмечается, что документ принят с целью противодействия угрозам безопасности населения республики, военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды, расположенных на территории республики.

Временное ограничение на передвижение (использование) касается трициклов и квадрициклов, квадроциклов, мопедов, легких квадрициклов, питбайков, мотороллеров (до 125 куб.см), мотоциклов. Министерству внутренних дел Республики Крым поручено обеспечить контроль за соблюдением ограничений.

Действие указа вводится 17 июня с 00:00, сообщает ТАСС.

UPD от 17.04.2026: В указ о временном ограничении на передвижение мототехники на территории Республики Крым внесены изменения: ограничения будут действовать в период с 22:00 до 6:00, сообщил С.Аксенов.