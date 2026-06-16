Собираются запустить Комету между Ялтой и Феодосией

«Комета из Феодосии в Ялту или из Ялты в Феодосию — это один из важных этапов возрождения пассажирского судоходства в акватории Черного моря, в общем, и на Крымском полуострове, в частности. В жизни очень часто мы разрушаем то, что было создано до нас и для нас, но иногда одумываемся и начинаем спешно восстанавливать. Так произошло с великолепными Кометами и замечательными морскими маршрутами, по которым они ходили. Каких-то лет 30 назад Кометы бегали по всему Черному морю и соединяли разные приморские города Краснодарского края и Крыма. Но всё лучшее всегда возрождается. И путешествия на скоростных Кометах между Ялтой и Феодосией не стали исключением», — говорится в сообщении на официальном сайте по продаже билетов «Комета Экспресс».

В день будет два рейса. Из Феодосии судно будет отправляться в 9:00 и прибывать в Ялту в 11:30. В обратном направлении отправление из Ялты в 16:00, а прибытие в 18:30.

Взрослый билет стоит 3200 рублей, льготный (пенсионеры, школьники, студенты, участники боевых действий, чернобыльцы) — 2720 рублей, детский (2-12) — 1600 рублей. Для детей до двух лет проезд бесплатный без предоставления места.