Схема обналичивания приносила по миллиону рублей в день

В Крыму 120 членов преступной группы скупали банковские карты для проведения по ним незаконных денежных операций.

УФСБ России по Республике Крым пресечена противоправная деятельность по незаконному обороту средств платежей.

Установлено, что двое жителей Республики Крым организовали преступную схему обналичивания денежных средств. Они подыскивали лиц, которые массово скупали банковские карты у жителей полуострова. Далее с их личных кабинетов без уведомления совершались незаконные банковские операции, в том числе путем вывода криптовалюты, полученной от незаконных сделок.

В схеме участвовали более 120 лиц, скупавших и продававших банковские карты. Ежемесячная сумма незаконно обналиченных денежных средств составляла более 30 млн рублей.

По материалам УФСБ в отношении двух организаторов преступной схемы следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Санкция этой статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Фигуранты остаются под домашним арестом. Один из подозреваемых заключил с Министерством обороны контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВО.