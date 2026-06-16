Севастополь остался на 65-м месте из 85

За год Севастополь не продемонстрировал успехов в социально-экономическом развитии, а относительно 2023 года даже опустился на две строчки рейтинга, составленного экспертами РИА Новости .

Согласно исследованию, город по итогам 2025 года занял 65-е место с 36,63 с баллами из 85 российских регионов. Такое же место Севастополь занимал и в 2024 году, набрав 36,31 балла. Таким образом, качественное положение субъекта застыло в статическом положении, а относительно 2023 года (63 место) — ухудшилось на две строчки.

В то же время Республика Крым показала рост. Она улучшила свое положение на шесть пунктов и поднялась за год в рейтинге с 44 на 38 место с показателями 48,14 и 50,35 баллов соответственно.

В первую десятку от Южного федерального округа вошел только Краснодарский край. В списке он на восьмом месте. Ростовская область заняла 12-е, набрав 66,5 балла из 100. Волгоградская область — 28-е.

Лидерами рейтинга как всегда оказались Москва и Санкт-Петербург, набравшие более 90 баллов. В конце списка — Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тува.

Рейтинг составлен на основе данных Росстата, Минфина России, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы РФ, Банка России. Показатели разделили на четыре группы: оценивались масштаб и эффективность экономики, состояние бюджетной и социальной сфер — объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, доля просроченной кредиторской задолженности, отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, доля населения с доходами ниже границы бедности и другое.