Передавала врагу важные сведения

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в государственной измене.

Установлено, что 59-летняя уроженка Луганской области, сын которой служит в вооруженных силах Украины, была завербована СБУ при пересечении украино-польской границы. По заданию куратора она собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым, к которым имела доступ по работе.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленница задержана и дала признательные показания. В отношении нее возбуждено уголовное дело о государственной измене. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Женщина заключена под стражу.

ФСБ России вновь напоминает, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей противоправных деяний с целью нанесения ущерба безопасности России. Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.