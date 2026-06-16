От QR-кодов на топливо пока не откажутся

Обеспечение бензином обещают наладить. Однако пока нет возможности отказаться от использования QR-кодов в сети АЗС «ТЭС». Такая информация прозвучала 16 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По словам первого заместителя губернатора Алексея Парикина, ситуация начинает нормализовываться. Планируется увеличивать количество топлива, распределяемого по QR-кодам.

— С учетом того, что «АТАН» — это общекрымская сеть, они первоначально обеспечивают заправочные станции республики. «ТЭС» же — наша городская сеть — отдельное юридическое лицо. Поэтому мы в тесном контакте и регулируем ситуацию, связанную с поступлением и распределением топлива, — объяснил губернатор Михаил Развожаев.

По его заверениям, существует перспектива в ближайшую неделю увеличить имеющиеся запасы топлива и соответственно увеличить количество возможностей заправиться по кодам с сокращением времени между заправками.

— Но пока — в таком режиме, потому что надо накопить запас, чтобы можно было отказаться от системы QR-кодов, — продолжил губернатор.

То, что заправки «ТЭС» в Севастополе и в Республике Крым — отдельные юридические лица, проясняет, почему в городе-герое не действует договоренность о снижении цен на топливо, о которой 12 июня объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Электронная очередь

В Севастополе с 7 июня топливо на заправках сети «ТЭС» отпускают по 20 литров на машину только при наличии специального QR-кода, который нужно получить накануне при помощи специального бота.

Не использованный на следующий день с 09:00 до 21:00 код аннулируется.

Отпуск топлива в канистры запрещен.

Заявленное время начала генерации кодов — 22:00. Но каждый день оно сдвигается. Ожидать старта приходится по часу и более. Сам процесс занимает несколько секунд, и большинству пытающихся заполучить код результатов не приносит: бот висит, а нужная марка бензина заканчивается моментально.

Если вам удалось сгенерировать код и заправить 20 литров топлива в бак, следующая генерация разрешена через семь дней.

Без кодов

На немногих АЗС сети «АТАН» топливо отпускается без кодов и талонов, но почему-то с 10 утра. К этому времени к заправкам выстраиваются многокилометровые очереди.

На всех АЗС «ТЭС» с 16 июня по 20 литров «ДТ-Ультра» продают без кодов. А на заправках «Близнецы» этой же сети на трассе «Таврида» — еще и бензин.