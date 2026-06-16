Можно помочь восстановить Панораму

В Музей обороны Севастополя поступает множество обращений с предложениями оказать помощь в восстановлении утраченного шедевра.

«В эти непростые дни, после варварской атаки на здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», мы как никогда чувствуем поддержку со всей страны», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

Лучший и самый простой способ помочь музею сегодня — приобрести билет и посетить выставку «РУБО.170».

«Ваш билет — это главный вклад в сохранение нашего наследия. Вы не только увидите уникальные фрагменты подлинной панорамы Франца Рубо, но и поддержите музей в это сложное время», — просят музейщики.

Если у вас есть желание помочь в приобретении материалов, которые потребуются для ликвидации последствий пожара, обращайтесь в музей. Также нужны предметы, которые могут войти в состав будущих выставок и экспозиций: памятные вещи, документы или предметы, связанные с историей Севастополя и Черноморского флота.

«Вместе мы всё восстановим. Как и в 1942 году, когда наши деды и прадеды вынесли из огня фрагменты полотна, мы снова возродим то, что было утрачено. Потому что нас не сломать. Мы — Севастополь. Мы — Россия», — не теряют оптимизма в Музее обороны Севастополя.

Контакты для связи

Отдел экскурсионной работы (запись на выставку, вопросы по билетам): +7 (988) 360-63-85.

По вопросам помощи и сотрудничества обращайтесь к Тищенко Альбине Олеговне (заместителю директора по развитию): +7 (8692) 22-21-11 доб.107, tishchenko_ao@bk.ru.

По вопросам передачи предметов музею обращайтесь к заместителю директора по научной работе Сарапулкиной Татьяне Викторовне: +7 (8692) 22-21-11 доб. 54, sarapulkina@mail.ru.

Пожар в Панораме

В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здание, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Ликвидировали огонь более 30 часов. Пострадавших и погибших нет, но полотно панорамы, которое было на финальной стадии реставрации, практически полностью уничтожено.