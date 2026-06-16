Доложили о готовности пляжей

В первый день купального сезона заработали все операторы пляжей, отчитался 16 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заместитель губернатора Максим Ковалев.

Из его доклада следует, что со всеми операторами пляжей договоры заключены, пробы воды и грунта сданы, экспертные заключения получены по 17 пляжам. У половины операторов итоговые санитарно-биологические заключения уже на руках, на 92% проведено водолазное обследование дна, заключены договоры на обучение спасателей.

Продолжают искать ответственных за укрытия

Отдельная тема доклада — санитарное состояние укрытий, установленных в пляжной зоне. Следить за их состоянием губернатор Михаил Развожаев распорядился поручить операторам пляжей.

— Для них это небольшие издержки, но это будет влиять на качество нахождения людей, — прокомментировал градоначальник. По его словам, часть установленных в городе бетонных укрытий необходимо закрепить за транспортниками, другую — за ГБУ «Парки и скверы». А относящиеся ни к тем, ни к другим он поручил закрепить за муниципалитетами.

— С главами муниципалитетов работу проведите, чтобы каждый на своих территориях, не закрепленных за транспортом и за операторами пляжей, договаривался с представителями малого и среднего бизнеса или с коллективами близрасположенных организаций. Каждое укрытие каждый глава должен знать у себя на территории. По каждому должно быть персональное распределение ответственности. Где возможности никакой нет, пусть муниципалитет занимается. Средства дополнительные пускай посчитают, если они необходимы. За их санитарное состояние главы лично персонально будут передо мной отчитываться! — распорядился глава города.