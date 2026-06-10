Все топливные QR-коды аннулируют

О том, что новую партию QR-кодов вечером 10 июня генерировать не будут, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Причина — бензовозы в город не смогли прийти. Поэтому 11 июня на АЗС «ТЭС» будут заправляться только коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт.

Что касается срока действия уже выданных QR-кодов, то все они будут деактивированы.

«Завтра будет новая генерация, и если вы не успели воспользоваться своим кодом, то сможете получить новый», — «утешил» губернатор автомобилистов, не успевших воспользоваться полученными «квадратиками».

Первоначально было объявлено, что срок их действия составит три дня. Но выданные вечером 9 июня можно реализовать только за один день, отстояв километровые очереди к заправке вместе с получившими коды 7 и 8 июня.

О том, будет ли 11 июня свободная продажа топлива на АЗС «ТЭС», губернатор обещал сообщить утром.