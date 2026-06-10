Полиция предупреждает о мошенничестве с талонами на бензин

Мошенники оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей, и создают каналы в мессенджерах с предложениями купить бензин по выгодной цене на фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму.

Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«На фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму злоумышленники начали создавать каналы в мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене. Это очередное напоминание о том, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик», — цитирует сообщение ТАСС.

В МВД добавили, что пользователю предлагают быстро принять решение, перевести деньги и «успеть купить», пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита.

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров. Нормализовать ситуацию власти обещают в течение 30 дней.