Отменили массовые мероприятия в Херсонесе и на Малаховом кургане

Спектакли в Херсонесе в июне не состоятся, празднование Дня города на Малаховом кургане (14 июня) отменено — музеи объяснили это соображениями безопасности.

Мероприятия «Летнего вечера в Херсонесе» отменили на весь июнь, сообщила пресс-служба Музея-заповедника. Любимые и ожидаемые всеми спектакли в Античном театре играть не будут «в связи с текущими обстоятельствами».

Руководители проекта сообщают, что это решение далось им непросто. Мы искренне хотели, чтобы эти вечера стали для вас источником вдохновения, подарили незабываемые эмоции и оставили самые теплые воспоминания. Но безопасность наших гостей — превыше всего», — сообщили в музее.

Это временная мера, после нормализации ситуации мероприятия в Античном театре Херсонеса возобновятся.

Деньги за приобретенные билеты на спектакли можно вернуть в течение 30 календарных дней. Для возврата необходимо обратиться в кассы музея-заповедника «Херсонес Таврический» и написать заявление. При себе обязательно иметь паспорт, оригинал билета на спектакль и фискальный чек.

Если билет куплен на официальном сайте музея-заповедника, то с инструкцией по возврату можно ознакомиться по ссылке.

Автоматический возврат денег гарантирован при покупке билетов на сайте касса24.ru. Справки предоставляются по телефону: +7 (918) 059-82-12.

Праздновать День города на Малаховом кургане не будут

Речь идет о программе «Мы славим тебя, родной Севастополь», посвященной 243-летию города и намеченной на 14 июня. Причиной отмены в Музее обороны Севастополя назвали напряженную ситуацию и участившиеся атаки на город.

«В этих условиях обеспечение безопасности жителей и гостей города является первоочередной задачей, поэтому принято решение отказаться от проведения массового мероприятия», — сообщили в пресс-службе Музея обороны.