Откроют второй семейный МФЦ

В Севастополе планируют создать второй семейный МФЦ на ул.Николая Музыки, 30. Об этом сообщила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина. Открытие центра на Николая Музыки запланировано на 1 июля. Сейчас там завершаются ремонтные работы, на прилегающей территории выполняется благоустройство. Плановая штатная численность сотрудников – 11человек.

По словам Е.Сулягиной, это федеральный проект, стартовавший в пилотном формате в 2023 – 2024 годах по инициативе Минтруда и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Финансировании проекта обеспечивается за счет средств федерального бюджета и софинансировании из бюджета субъекта.

Е.Сулягина напомнила, что в 2025 году Севастополь принял участие в пилотном проекте и победил в конкурсном отборе. В результате, из федерального бюджета было выделено 6,6 млн рублей, из бюджета Севастополя – 9,2 млн рублей.

Далее были определены две площадки на размещения отделений МФЦ: на ул.Дзигунского,19 и на ул.Николая Музыки, 30. Оба помещения размещены на первом этаже, что обеспечивает доступность для инвалидов и маломобильных групп населения. Первый семейный МФЦ после капремонта был открыт на ул.Дзигунского 18 декабря 2025 года.

По состоянию на 1 июня, штатная численность там составляет 13 сотрудников. В Центре работают четыре службы: первичного приема семей, оказания социальных услуг и социального сопровождения, служба экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, информационно-методологическая служба.

За период работы МФЦ на Дзигунского туда обратились 444 семьи.