Ограничили движение поездов в темное время суток

У некоторых поездов «Таврия» маршрут будет заканчиваться и начинаться на станции «Керчь-Южная».

Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 10 июня 2026 года новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта по территории полуострова.

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» произвела корректировку расписания. В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании — 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам. Из них восемь пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00.

Остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Крым ночнью, будут прибывать на железнодорожную станцию «Керчь-Южная».

Там пассажиров пересадят на автобусы и довезут до пункта назначения.

Аналогично будут организованы поездки в обратном направлении.

Изменения не повлияют на пригородное сообщение. Расписание опубликовано на официальном сайте Министерства транспорта Республики Крым.

Ранее сообщалось об атаках украинских беспилотников на пассажирские поезда в Крыму. Так 8 июня погиб помощник машиниста и был ранен машинист в результате атаки БПЛА на тепловоз пассажирского поезда сообщением «Москва – Симферополь». Пассажиры поезда не пострадали.

Поезда «Таврия» до станции и со станции «Керчь-Южная»:

№68/67 Москва – Симферополь;

№97/98 Москва – Симферополь;

№173/174 Москва – Евпатория;

№7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;

№77/78 Санкт-Петербург – Симферополь;

№75/76 Омск – Симферополь;

№142/141 Пермь – Симферополь;

№183/184 Мурманск – Севастополь;

№193/194 Челябинск – Севастополь;

№483/484 Таганрог – Симферополь.

Поезда «Таврия», которые продолжат курсировать по прежнему расписанию:

№28/27 Москва – Симферополь (двухэтажный);

№18/17 Москва – Симферополь;

№168/167 Москва – Симферополь (двухэтажный);

№463/464 Москва – Феодосия;

№453/454 Москва – Симферополь;

№92/91 Москва – Севастополь;

№179/180 Санкт-Петербург – Симферополь;

№316/315 Адлер – Симферополь;

№25/26 Минеральные Воды – Симферополь;

№474/473 Смоленск – Симферополь.